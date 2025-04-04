СК уточнил подробности побега подростков из реабилитационного центра на Кубани

В Павловском районе возбудили уголовное дело в отношении 15-летней девушки и 16-летнего молодого человека. Их подозревают в угоне машины группой лиц по предварительному сговору.

По версии следствия, вечером 2 апреля 16-летний парень, 15-летняя девушка и 13-летний подросток сбежали из реабилитационного центра для несовершеннолетних в станице Павловской. Они украл ключи и угнали машину воспитателя центра. Девушку высадили в одном из населенных пунктов. Двое подростков поехал на машине дальше. На платном участке федеральной трассы М-4 «Дон» между станицами Ирклиевской и Старолеушковской они сбили шлагбаум и зацепили зеркалом сотрудника пункта оплаты.

Машину начали преследовать сотрудники ДПС. Юные угонщики бросили автомобиль из-за неисправности и попытались убежать в лесополосу. Автоинспекторы поймали 13-летнего беглеца и вернули в реабилитационный центр. Сейчас суд рассматривает вопрос о переводе его в спецшколу закрытого типа, так как он не достиг возраста уголовной ответственности. 16-летнему парню удалось скрыться с места происшествия, его объявили в федеральный розыск.

По предварительным данным, жизни и здоровью работника пункта оплаты трассы М-4 «Дон» ничего не угрожает.

Возбудили уголовное дело об угоне. Сбежавшую девушку также задержали. Во время допроса она признала вину и рассказала об обстоятельствах побега. По ходатайству следователя суд поместил ее под стражу.

В рамках расследования уголовного дела действиям подростков, которые причинили травмы мужчине, повредили шлагбаум пункта оплаты и автомобиль воспитателя, дадут правовую оценку. Расследование продолжается, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», несовершеннолетние парень и девушка самостоятельно ушли вечером 2 апреля около 19:00 из Павловского социально-реабилитационного центра. Изначально убежали трое несовершеннолетних — они угнали автомобиль сотрудника центра и уехали. Одного из сбежавших, 13-летнего подростка, задержали сотрудники ДПС.

Полиция преступила к розыску 17-летнего парня и 16-летней девушки. Позже полиция нашла сбежавшую из социального девушку.

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