Полиция нашла сбежавшую из социального центра в Павловском районе девушку

Сейчас с 16-летним подростком работают сотрудники отделения по делам несовершеннолетних, выясняют все обстоятельства произошедшего.

Жизни и здоровью девушки ничего не угрожает, сообщает ОМВД России по Павловскому району.

Поиски 17-летнего Михаила Пронина продолжаются. Тех, кто обладает информацией о возможном местонахождении юноши, просят сообщить по телефону 8 (861) 915-25-68.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», несовершеннолетние парень и девушка самостоятельно ушли вечером 2 апреля около 19:00 из Павловского социально-реабилитационного центра. Изначально убежали трое несовершеннолетних — они угнали автомобиль сотрудника центра и уехали. Одного из сбежавших, 13-летнего подростка, задержали сотрудники ДПС.

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