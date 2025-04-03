Бастрыкин поручил возбудить дело после драки подростка с отчимом в Анапе

Конфликт между 15-летним школьником и его 42-летним отчимом произошел 1 апреля около 19:30 недалеко от школы № 6 в 12-м микрорайоне Анапы.

По данному факту следственные органы проводят проверку. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Краснодарскому краю возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе расследования и установленных обстоятельствах, сообщает пресс-служба СК России.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», информация о случившемся появилась в социальных сетях. Публикацией заинтересовались сотрудники правоохранительных органов. Полиция установила, что причиной конфликта стала попытка подростка закурить сигарету. Увидевший это отчим вступил в словесную перепалку с подростком, которая окончилась потасовкой.

Очевидцы сообщили, что у школьника есть проблемы со здоровьем. По данным МВД, подросток не является инвалидом. Сотрудники ведомства также проводят проверочные действия, назначили экспертизу.

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