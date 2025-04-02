В МВД сообщили подробности драки между отцом и сыном-подростком в Анапе

Об инциденте, которой произошел 1 апреля около 19:30 недалеко от школы № 6 в 12-м микрорайоне Анапы, сообщили очевидцы в соцсетях.

В полиции Анапы по факту публикации о драке между отцом и сыном провели проверку и установили обстоятельства случившегося.

«Инспекторы ПДН установили участников конфликта, ими оказались 15-летний анапчанин и его 42-летний отчим. Причиной инцидента стала попытка подростка закурить сигарету. Увидевший это отчим вступил в словесную перепалку с подростком, которая окончилась потасовкой», — сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В полиции проводят необходимые проверочные действия и назначили экспертизу, по итогам которых будет принято решение.

Также в ведомстве сообщили, что подросток не является инвалидом.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», по словам очевидцев, мужчина увидел, что его 14-летний сын курит. Он отругал сына, после чего между началась ссора, переросшая в драку. Как сообщили очевидцы, у подростка есть проблемы со здоровьем. В полиции обратили внимание на эту публикацию и назначили проверку.

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