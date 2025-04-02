МВД проверит информацию о мужчине, избившем 14-летнего курящего сына в Анапе

Инцидент произошел 1 апреля около 19:30 недалеко от школы № 6 в 12-м микрорайоне Анапы.

О произошедшем в соцсетях сообщили очевидцы. По их словам, мужчина увидел, что его 14-летний сын курит. Он отругал сына, после чего между началась ссора, переросшая в драку. Как сообщили очевидцы, у подростка есть проблемы со здоровьем.

В полиции обратили внимание на эту публикацию.

«По факту публикации ОМВД России по Анапе назначено проведение проверки, в настоящее время сотрудники полиции устанавливают личности участников происшествия. По результатам проверки будет принято решение, согласно действующего законодательства», — рассказали интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Читайте также: полиция Краснодара ищет школьников, нарисовавших свастику на стекле в автобусе. Об инциденте, который произошел в автобусе № 20, рассказали очевидцы в соцсетях. По их словам, трое подростков ехали со стороны поселка Плодородного, рисовали нацистскую символику на стекле и фотографировались на ее фоне. Требование пассажиров стереть запрещенный символ со стекла подростки игнорировали. В полиции начали проводить проверку.