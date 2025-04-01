Полиция Краснодара ищет школьников, нарисовавших свастику на стекле в автобусе

Об инциденте, который произошел в автобусе № 20, рассказали очевидцы в соцсетях.

По их словам, трое подростков ехали со стороны поселка Плодородного, рисовали нацистскую символику на стекле и фотографировались на ее фоне. Требование пассажиров стереть запрещенный символ со стекла подростки игнорировали.

В полиции Краснодара обратили внимание на эту публикацию.

«На основании выявленной в сети Интернет информации полицией города Краснодара инициировано проведение проверки по факту публичного демонстрирования нацистской символики, за что предусмотрена административная ответственность», — сообщили в пресс-служба УМВД Росси по Краснодару в Telegram.

По окончании разбирательства примут процессуальное решение. Поступку молодых людей дадут правовую оценку.

Читайте также: юные дебоширы ночью расколотили стекла на балконе в Краснодаре. Информация об инциденте в микрорайоне Гидростроителей появилась вечером 29 марта в городских соцсетях. В 19:35 четверо подростков находились возле дома по адресу Невкипелого, 19. На кадрах видно, как один из них кидает сдувшийся мяч в сторону многоэтажки. Затем был слышен звук битого стекла, и подростки убежали. Жильцы пострадавшей квартиры призвали родителей дебоширов выйти на контакт и застеклить балкон в добровольном порядке.

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