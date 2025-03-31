Юные дебоширы ночью расколотили стекла на балконе в Краснодаре

Информация об инциденте в микрорайоне Гидростроителей появилась вечером 29 марта в городских соцсетях.

В 19:35 четверо подростков находились возле дома по адресу Невкипелого, 19. На кадрах видно, как один из них кидает сдувшийся мяч в сторону многоэтажки. Затем был слышен звук битого стекла, и подростки убежали.

Жильцы пострадавшей квартиры призвали родителей дебоширов выйти на контакт и застеклить балкон в добровольном порядке. Обращаться по этому вопросу просят к старшей по дому Невкипелого, 19. Заявление в полицию пока не написано.

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