Хулиганившего голого мужчину с палкой арестовали на 7 суток на Кубани

Жителя станицы Староминской привлекли к административной ответственности за нарушение общественного порядка.

Мужчину, который голым разгуливал по улицам с металлическим прутом в руках, задержали ночью 26 марта. При задержании нарушитель нецензурно выражался, вел себя агрессивно и угрожал расправой сотруднику ППС.

Суд отправил 49-летнего жителя станицы под арест, мужчина проведет в спецприемнике семь суток. Кроме того, собрали и зарегистрировали материал по статье «Применение насилия в отношении представителя власти», сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», инцидент произошел ночью 26 марта на пересечении улиц Большой Садовой и Орджоникидзе в станице Староминской. Видео, на котором обнаженный мужчина ведет себя неадекватно и размахивает железным прутом, выложили в соцсетях. Очевидцы сообщили о голом гражданине в полицию.

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