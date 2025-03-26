Полностью голый мужчина с палкой разгуливал по улицам станицы на Кубани

Инцидент произошел ночью 26 марта на пересечении улиц Большой Садовой и Орджоникидзе в станице Староминской.

Очевидцы выложили в соцсети видеозапись, на которой запечатлен обнаженный мужчина, который вел себя неадекватно и размахивал железным прутом. Очевидцы позвонили в полицию.

На место прибыл наряд вневедомственной охраны. Росгвардейцы пресекли действия неадекватного гражданина и передали его медикам скорой помощи, сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю в Telegram.

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