Полиция ищет участников драки возле бара «Руки Вверх» в центре Краснодара

Видео с места происшествия опубликовали днем 26 марта в соцсетях. По словам автора поста, конфликт случился около бара «Руки Вверх» на улице Северной в Краснодаре.

На кадрах видно, что драка произошла между несколькими мужчинами. В какой-то момент один из участников потасовки достал предмет, похожий на пистолет.

По факту публикации полиция организовала проверку. Сейчас устанавливают личности участников инцидента.

«Их действиям дадут правовую оценку, в том числе и мужчине, в руках которого был предмет, конструктивно схожий с пистолетом», — сообщает пресс-служба УМВД России по Краснодару.

Читайте также: полиция установила участников массовой драки около ресторана в Сочи. Инцидент произошел вечером 12 марта рядом с заведением на улице Пластунской в Центральном районе курорта. Сотрудники полиции установили восемь участников конфликта. В отношении них составили административные протоколы по статье «Мелкое хулиганство».

Подпишись, здесь всегда интересно.