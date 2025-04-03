Двое подростков сбежали из социального центра в Павловском районе

Несовершеннолетние парень и девушка самостоятельно ушли вечером 2 апреля около 19:00 из «Павловского социально-реабилитационного центра». Сейчас их местонахождение неизвестно.

Известно, что изначально убежали трое несовершеннолетних — они угнали автомобиль сотрудника центра и уехали. Одного из сбежавших, 13-летнего подростка, задержали сотрудники ДПС.

Полиция разыскивает 17-летнего Михаила Пронина и 16-летнюю Дарью Мацуцкую. Тех, кто обладает информацией о местонахождении подростков, просят сообщить по телефону 88619152568 , сообщает пресс-служба ОМВД России по Каневскому району.

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