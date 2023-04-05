Полезные свойства сала для организма

Сало — один из самых спорных продуктов. Мнения диетологов о нем противоречивы, но все сходятся в том, что умеренное употребления сала — полезно и даже жизненно необходимо для организма человека.

В сале содержатся ценные ненасыщенные жиры, среди которых редко встречающаяся арахидоновая кислота. Это способствует выведению токсинов из организма, повышает иммунитет, обеспечивает защиту от вирусов.

Исследования подтверждают, что употребление сала способствует работе мозга. Небольшая порция сала перед учебой или интеллектуальной деятельностью пойдет на пользу. Сало улучшает кровообращение головного мозга, обеспечивая его эффективную работу.

Жиры, содержащиеся в сале, быстро усваиваются и не перегружают печень. Благодаря жирным кислотам сало улучшает обмен веществ.

Существует ошибочное мнение, что сало способствует набору лишнего веса. Однако поправляются не от сала, а от хлеба, с которым его едят. Сало, разумеется, в умеренных количествах, способствует похудению и быстрому наращиванию мышечной массы, так как является полноценным источником белка.

Специалисты рекомендуют включать сало в рацион больным с поражениями легких. Жиры, содержащиеся в сале, участвуют в синтезе сурфактанта — пленки, которая выстилает легкие и делает их эластичными. Благодаря этому увеличивается способность легких пропускать кислород и стабилизируется процесс дыхания.

А еще сало — это источник энергии, поэтому требует к себе аккуратного отношения. Лучше всего есть сало в первой половине дня и не больше 30-50 г в сутки. На голодный желудок сало противопоказано, оно дает большую нагрузку на поджелудочную железу и может спровоцировать развитие панкреатита.

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