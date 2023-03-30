Не возьмет недуг: чем полезен чеснок?

Чеснок не зря стал популярен по всему миру и занял важную нишу во многих национальных кухнях. Больше всего этот корнеплод ценят в Китае. Его жители ежегодно употребляют в среднем 14,3 кг чеснока.

О полезных свойствах чеснока знали еще в эпоху античности. Врачи из Индии и Китая назначали его для больных подагрой и при заражении паразитами. В Греции спортсмены-олимпийцы ели чеснок, поскольку верили, что он добавляет сил.

Польза чеснока

В чесноке содержатся витамины E, K, B6 и C, а также такие полезные микроэлементы, как магний, кальций, фосфор, холин, железо, марганец и медь. Благодаря чему он имеет множество лечебных свойств:

укрепление иммунитета;

борьба с простудными заболеваниями;

улучшение работы сердечно-сосудистой системы;

борьба с бактериями и паразитами.

Свой особенный запах чеснок обретает благодаря аллицину. Это его главное действующее вещество, которое издавна начали применять в качестве антибиотика. При этом в чесноке содержится не сам аллицин, а его предшественник, который превращается в летучее соединение при механическом воздействии — жевании, нарезке или перетирании. И вот оно уже эффективно борется с болезнями дыхательных путей, добираясь до пораженного участка вместе с дыханием, в том числе и из желудка.

Аллицин — очень нестабильное вещество, он быстро улетучивается или распадается. Поэтому, чтобы получить антибактериальный эффект, чеснок лучше есть свежим. Чем сильнее пахнет долька чеснока, тем больше в ней осталось аллицина и, соответственно, пользы.

Помимо борьбы с бактериями, чеснок понижает уровень холестерина, что сокращает риск развития атеросклероза и гипертонии. Также в его составе есть вещества, которые препятствует образованию камней в желчном пузыре и улучшают работу печени.

В каких случаях чеснок может навредить

При обострениях заболеваний желудочно-кишечного тракта — гастрите, ГЭРБ, язве желудка и двенадцатиперстной кишки.

При камнях в желчном пузыре и протоках.

При употреблении антикоагулянтов.

Также у людей бывают индивидуальная непереносимость и аллергические реакции. В этом случае не обойтись без консультации с врачом.

Как выбрать и хранить чеснок

Хороший чеснок должен быть сухим и твердым, зубчики хорошо прощупываться. Не берите крупные или уже прорастающие головки. Средние по размеру обычно имеют более тонкий вкус и останутся свежими дольше.

Чеснок нужно хранить при невысокой комнатной температуре, в сухом темном месте, к примеру, в коробке. При длительном хранении его лучше просушить на листе бумаги. Держать чеснок в холодильнике необязательно.

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