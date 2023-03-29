Похудеть к лету: сколько можно сбросить?

Многие вспоминают о фигуре только весной, за несколько месяцев до сезона сарафанов, купальников и шорт. Стоит ли с головой уходить в диеты, «сушки» и силовые тренировки ради красивого тела?

О том, как худеть без вреда для организма рассказала главный диетолог Краснодарского края и Южного федерального округа Лейла Кадырова.

Сначала здоровье, потом — похудение

«Сушка — это точно не к диетологу. А приводить себя порядок к лету или вообще, если есть проблемы, конечно, нужно. Если говорить о молодых людях без проблем со здоровьем, то «схуднуть» к лету можно. Но если говорить о взрослых людях с неким «букетом» хронических заболеваний, то я не сторонник таких радикальных мер. Это может быть чревато различными негативными последствиями».

На сколько можно худеть в месяц?

«Люди, которые худеют к какому-то сроку, а затем расслабляются, оказывают себе медвежью услугу. Потому что с каждым новым этапом, с каждым новым витком метаболические процессы замедляются. Наверное, многие замечали, первый раз — прекрасно, лишние килограммы ушли, через полгода — медленнее, а еще через полгода совсем никак.

Если говорить о темпах сброса веса, то много лет пороговой цифрой считалось 4-5 кг в месяц. На сегодняшний день Всемирное диетологическое сообщество говорит о том, что 1,5-2 кг в месяц — это еще лучше. Чем меньше, тем больше гарантия, что этот вес не вернется и не приведет с собой «друзей».

Как «разогнать» метаболизм?

Этим нужно заниматься системно, «разогнать» не получится, только восстановить или поддерживать. Не падать основному обмену энергии могут помочь две вещи:

— Регулярная физическая активность. Не большой спорт, не запредельные силовые тренировки, а пресловутые 7-10 тыс. шагов в день, плавание, велосипед.

— Регулярное питание без больших промежутков между приемами пищи.

В целом, все диетологи сходятся на том, что правильно питаться и тренироваться нужно постоянно, а не раз в полгода. Но если вы уже решили похудеть к лету, не устраивайте шок для организма, делайте все постепенно и продолжайте вести такой же образ жизни и после теплого сезона. Тогда к следующему готовиться уже не придется.

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