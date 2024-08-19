Поезд Адлер — Калининград до осени будет ходить в обход Курской области

РЖД продлили сроки действия измененной схемы движения пассажирских поездов, следующих через Курскую область, в связи с атакой ВСУ на российский регион.

Для обеспечения безопасности частично изменили маршруты четырех поездов.

Поезда № 360/359 Калининград — Адлер и Адлер — Калининград с 20 по 31 августа также будут следовать без остановок на станциях Курчатов, Льгов-Киевский, Дмитриев-Льговский, Комаричи и Навля в Курской области.

Ожидающих эти поезда пассажиров будут информировать об изменениях через смс-сообщения, сообщает Федеральная пассажирская компания в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», украинские войска атаковали территорию Курской области утром 6 августа. Губернатор Вениамин Кондратьев выразил соболезнования близким погибших от атак ВСУ в Курской области. Президент Владимир Путин назвал атаку на Курскую область «масштабной провокацией киевского режима».

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