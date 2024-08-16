Замруководителя ОНФ Краснодарского края получил ранение в Курской области

Речь идет о заместителе руководителя регионального исполкома Народного фронта в Краснодарском крае, директоре АНО «Цифровые технологии производительности» — Федоре Геращенко.

По словам руководителя регионального исполкома Народного фронта в Краснодарском крае Сергея Костылева, в Курской области 16 августа в результате прямого попадания снаряда в автомобиль погибли два активиста ОНФ, помогавшие эвакуировать мирное население в одном из приграничных районов — медик гуманитарной миссии молодежного крыла Народного фронта в ДНР Николай Ковалев и координатор по СМИ регионального исполкома Народного фронта в ДНР Давид Соколов.

«Мой заместитель, Федор Геращенко с ожогами и осколочными ранениями доставлен в больницу. Федор, держись брат, мы с тобой! Желаю тебе скорейшего выздоровления», — сказал Сергей Костылев.

По факту гибели в приграничных районах Курской области в результате агрессии вооруженных формирований Украины двух сотрудников Народного фронта, а также ранения одного активиста, военные следственные органы Следственного комитета России возбудили уголовное дело, сообщает пресс-служба СК России.

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