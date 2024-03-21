Подозреваемый в убийстве девушки и ребенка на Кубани просится под домашний арест

Убийство женщины и двухлетнего ребенка произошло вечером 23 января на улице Заполярной в районе Западного обхода краевого центра.

Подозреваемого, 27-летнего жителя Адыгеи, заключили под стражу. На очередном судебном заседании его адвокаты подали ходатайство о замене меры пресечения. Они просят перевести их подзащитного под домашний арест.

«Трое адвокатов ходатайствовали о замене нахождения в СИЗО подсудимого на домашний арест! Мотивируя это тем, что он никак не может повлиять на ход следствия и угрожать кому-либо из нашей семьи, находясь под домашним арестом», — сказала родственница убитой.

Суд отклонил ходатайство адвокатов.

Родственники также рассказали, что отношения пары длились более пяти лет. Родители молодого человека были против этих отношений. Когда девушка забеременела, отношения прервались, однако через несколько месяцев после рождения дочки пара вновь сошлась. Ребенок имел тяжелые патологии развития и ее мать, по словам родственников, рассчитывала на помощь родни отца ребенка. Однако те в помощи отказали. Чтобы найти средства на лечение дочери, женщина подрабатывала уборщицей. В середине января женщина с дочерью отправились в Кропоткин к родным, чтобы отметить двухлетие девочки. Вернувшись в Краснодар, женщина сообщила отцу ребенка о приезде, чтобы он тоже мог поздравить ее с днем рождения. Что произошло между женщиной и отцом ее ребенка вечером 23 января, сейчас выясняют следователи, пишет «КП-Кубань».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», убийство женщины и ребенка произошло вечером 23 января на улице Заполярной в районе Западного обхода краевого центра. 27-летний житель Адыгеи приехал к 28-летней женщине, с которой у него ранее были близкие отношения. Между ними произошел конфликт, во время которого мужчина задушил женщину. После этого он аналогичным способом убил ее 2-летнюю дочь.

Чтобы скрыть факт убийства 2-летней девочки, 27-летний житель Адыгеи вывез тело ребенка в поле и оставил на открытом участке местности в поселке Афипском. На следующий день мужчина вернулся на место убийства , где оставалось тело матери, и устроил поджог, чтобы скрыть следы преступления. Мотивом убийства могла стать ревность