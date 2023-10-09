Почти 57 млн рублей получит Туапсинский район на ликвидацию ущерба от ЧС

Выделенные средства частично покроют расходы на ликвидацию последствий подтоплений после сильных ливней в июле.

Соответствующее постановление главы Кубани Вениамина Кондратьева опубликовали на сайте администрации Краснодарского края.

Для предоставления субсидий ГУ МЧС России по Краснодарскому краю направят 56 млн 773 тыс. рублей. Из них 9 млн 827 тыс. 700 рублей на аварийно-восстановительные работы выделят Туапсе, 18 млн 589 тыс. 700 рублей — Джубге, 18 млн 664 тыс. 100 рублей — поселку Новомихайловскому. Кроме того, 5 млн 641 тыс. 500 рублей получит Небуг, 4 млн 50 тыс. рублей — Тенгинка.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», сильный ливень обрушился на Туапсинский район 12 июля. За несколько часов затопило дороги и поселки, часть дороги Джубга — Сочи в районе поселка Лермонтово перекрыли. В результате подтоплений погибли пять человек.