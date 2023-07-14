В Туапсинском районе нашли тело подростка, погибшего во время разгула стихии

Тело молодого человека обнаружили около пансионата «Белая Русь» в поселке Майском. Предположительно, это ранее пропавший без вести 15-летний парень.

Кроме того, правоохранители установили личность погибшего мужчины, которого нашли 13 июля в Ольгинке. Им оказался 73-летний местный житель. Последний раз его видел в Небуге, когда он садился в свой автомобиль.

В Туапсинском районе в районе в зоне подтоплений продолжают искать пропавшую без вести в поселке Тюменском 23-летнюю Екатерину Перевязко, пишет газета «Туапсинские вести».

Шесть человек пропали без вести 12 июля в Туапсинском районе во время разгула стихии. Ранее правоохранители нашли тела: 19-летней Ангелины Комбаровой, 67-летнего Владимира Филлипова и 58-летнего Михаила Симуняна.

Читайте также: в Туапсинском районе подтопленных домов и дворов не осталось. По данным МЧС на 9:00 14 июля, в Туапсинском районе подтопленных приусадебных участков, частных домов и соцобъектов нет.