Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

В Туапсинском районе нашли тело подростка, погибшего во время разгула стихии

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-tuapsinskom-rajone-nashli-telo-podrostka-pogibshego-vo-vremya-razgula-stihii
В Туапсинском районе нашли тело подростка, погибшего во время разгула стихии
Фото t.me/kubansledcom

Тело молодого человека обнаружили около пансионата «Белая Русь» в поселке Майском. Предположительно, это ранее пропавший без вести 15-летний парень.

Кроме того, правоохранители установили личность погибшего мужчины, которого нашли 13 июля в Ольгинке. Им оказался 73-летний местный житель. Последний раз его видел в Небуге, когда он садился в свой автомобиль.

В Туапсинском районе в районе в зоне подтоплений продолжают искать пропавшую без вести в поселке Тюменском 23-летнюю Екатерину Перевязко, пишет газета «Туапсинские вести».

Шесть человек пропали без вести 12 июля в Туапсинском районе во время разгула стихии. Ранее правоохранители нашли тела: 19-летней Ангелины Комбаровой, 67-летнего Владимира Филлипова и 58-летнего Михаила Симуняна.

Читайте также: в Туапсинском районе подтопленных домов и дворов не осталось. По данным МЧС на 9:00 14 июля, в Туапсинском районе подтопленных приусадебных участков, частных домов и соцобъектов нет.

Статьи
Виноград: чем полезен и кому нельзя
Виноград: чем полезен и кому нельзя
Что происходит с климатом в мире? Крупные наводнения 2023 года
Что происходит с климатом в мире? Крупные наводнения 2023 года
Почему растет пивной живот и как от него избавиться
Почему растет пивной живот и как от него избавиться
Топ-5 самых редких аллергий
Топ-5 самых редких аллергий
Защищаемся от солнца: как правильно выбрать SPF-крем
Защищаемся от солнца: как правильно выбрать SPF-крем
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Прямой эфир
Мы в соцсетях