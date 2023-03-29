Почему потеют руки и как с этим бороться?
Обычно ладони могут вспотеть от нервозности и острых переживаний, и это нормально. Но у некоторых людей они остаются влажными на протяжении всего дня. Это уже вызывает дискомфорт и может быть симптомом некоторых заболеваний.
Причины потливости ладоней
Потоотделение — жизненно важная функция организма, которая помогает телу остыть. Ладони могут часто потеть при приеме антидепрессантов и гормональных препаратов, а также из-за приливов во время менопаузы у женщин.
Среди заболеваний, вызывающих потливость рук:
- диабет;
- гиперактивная щитовидная железа;
- проблемы с сердечно-сосудистой системой;
- патологии нервной системы;
- злокачественные образования;
- инфекции.
Что делать, если потеют ладони?
Если потливость не связана с каким-либо заболеванием, то можно воспользоваться специальными антиперспирантами на основе солей алюминия. Нанесите средство перед сном на полностью сухую кожу и держите руки открытыми, чтобы исключить раздражение. К слову, обычная пищевая сода действует как антиперспирант и всегда найдется дома.
Другой народный метод победить потливость ладоней — яблочный уксус. Он помогает сбалансировать уровень кислотности и сохранить руки сухими.
Если замечаете, что потливость вызвана стрессом, то поможет глубокое дыхание и успокаивающий внутренний диалог. Для улучшения общей ситуации можно начать вести дневник, заняться медитацией и другими техниками релаксации, а также обратиться к психотерапевту.
Шалфей иногда рекомендуют при потливости рук во время приливов в период менопаузы. В его составе есть дубильные вещества, которые уменьшают потоотделение. Средство можно применять в виде травяных чаев, добавок или ванночек. Последние действуют только снаружи, поэтому их можно пробовать самостоятельно, а добавки лучше обсудить с врачом.
Когда нужно обратиться к врачу?
Когда народные методы не помогают, а потливость доставляет неудобства, стоит записаться на прием к врачу. Гипергидроз могут диагностировать, когда потливость проявляется в течение шести месяцев и более, а также при наличии любых двух пунктов из следующего списка:
- потливость обеих ладоней;
- симптом проявляется не реже одного раза в неделю;
- потливость мешает повседневной деятельности;
- отклонения от нормы потоотделения начались после 25 лет;
- семейная история болезни;
- отсутствие потоотделения во время сна.
Немедленно идите к терапевту, если повышенное потоотделение сопровождается болью в груди, лихорадкой, необъяснимой потерей веса, одышкой, учащенным сердцебиением. Эти симптомы могут указывать на опасные причины гипергидроза. Также обратитесь к врачу, если вы сильнее потеете по ночам или проблема возникла внезапно.
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