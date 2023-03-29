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Почему потеют руки и как с этим бороться?

Ссылка https://kuban24.tv/item/pochemu-poteyut-ruki-i-kak-s-etim-borotsya
Почему потеют руки и как с этим бороться?
Фото pixabay.com

Обычно ладони могут вспотеть от нервозности и острых переживаний, и это нормально. Но у некоторых людей они остаются влажными на протяжении всего дня. Это уже вызывает дискомфорт и может быть симптомом некоторых заболеваний.

Причины потливости ладоней

Потоотделение — жизненно важная функция организма, которая помогает телу остыть. Ладони могут часто потеть при приеме антидепрессантов и гормональных препаратов, а также из-за приливов во время менопаузы у женщин.

Среди заболеваний, вызывающих потливость рук:

  • диабет;
  • гиперактивная щитовидная железа;
  • проблемы с сердечно-сосудистой системой;
  • патологии нервной системы;
  • злокачественные образования;
  • инфекции.
рукопожатие, вода

Фото пациент.онлайн

Что делать, если потеют ладони?

Если потливость не связана с каким-либо заболеванием, то можно воспользоваться специальными антиперспирантами на основе солей алюминия. Нанесите средство перед сном на полностью сухую кожу и держите руки открытыми, чтобы исключить раздражение. К слову, обычная пищевая сода действует как антиперспирант и всегда найдется дома.

Другой народный метод победить потливость ладоней — яблочный уксус. Он помогает сбалансировать уровень кислотности и сохранить руки сухими.

Если замечаете, что потливость вызвана стрессом, то поможет глубокое дыхание и успокаивающий внутренний диалог. Для улучшения общей ситуации можно начать вести дневник, заняться медитацией и другими техниками релаксации, а также обратиться к психотерапевту.

Шалфей иногда рекомендуют при потливости рук во время приливов в период менопаузы. В его составе есть дубильные вещества, которые уменьшают потоотделение. Средство можно применять в виде травяных чаев, добавок или ванночек. Последние действуют только снаружи, поэтому их можно пробовать самостоятельно, а добавки лучше обсудить с врачом.

вытирание рук

Фото Drazen Zigic, freepik.com

Когда нужно обратиться к врачу?

Когда народные методы не помогают, а потливость доставляет неудобства, стоит записаться на прием к врачу. Гипергидроз могут диагностировать, когда потливость проявляется в течение шести месяцев и более, а также при наличии любых двух пунктов из следующего списка:

  • потливость обеих ладоней;
  • симптом проявляется не реже одного раза в неделю;
  • потливость мешает повседневной деятельности;
  • отклонения от нормы потоотделения начались после 25 лет;
  • семейная история болезни;
  • отсутствие потоотделения во время сна.

Немедленно идите к терапевту, если повышенное потоотделение сопровождается болью в груди, лихорадкой, необъяснимой потерей веса, одышкой, учащенным сердцебиением. Эти симптомы могут указывать на опасные причины гипергидроза. Также обратитесь к врачу, если вы сильнее потеете по ночам или проблема возникла внезапно.

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Автор:

Ирина Филатова

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