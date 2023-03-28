Шесть способов избежать врастания ногтей

Словосочетание «вросший ноготь» звучит не страшно только для тех, кто никогда с этим не сталкивался. Врастание ногтевой пластины или онихокриптоз не только вызывает боль при ходьбе, но и может привести к множеству опасных осложнений.

Что такое онихокриптоз? В дословном переводе с греческого: «скрытый ноготь». Ногтевая пластина начинает врастать в околоногтевой валик, погружаясь все глубже и травмируя палец.

Почему врастают ногти?

Чаще всего причиной вросшего ногтя становится неправильный педикюр. Если стричь ногти слишком коротко, срезать уголки ногтевых пластин и не обрабатывать края пилкой, риск онихокриптоза значительно возрастает.

Также в числе причин плоскостопие, вальгусная деформация, неудобная, слишком тесная обувь, лишний вес, травмы ногтя, потливость ног, грибковые заболевания ногтей и диабет. И, конечно, нельзя забывать про генетическую предрасположенность — наследственную деформацию ногтевой пластины и боковых околоногтевых кожных валиков.

Профилактика

Не носить неудобную обувь (слишком тесную, узкую, на высоком каблуке, без задника);

При плоскостопии пользоваться ортопедическими стельками;

Правильно стричь ногти (не срезать уголки и не обрезать слишком коротко);

Следить за гигиеной и вовремя лечить грибок и инфекционное заболевания;

Следить за весом и уровнем сахара в крови;

Не заниматься самолечением и не затягивать с обращением к врачу, если ноготь начал врастать.

Само пройдет?

Вросший ноготь — не та проблема, которая исчезнет сама, если не обращать внимания. При первых признаках онихокриптоза (болезненные ощущения) стоит срочно обратиться к подологу или ортопеду. На ранних стадиях лечение будет несложным. Многие боятся того, что ноготь будут вырезать, но хирургические методы не всегда нужны, иногда удается обойтись консервативными. Также на ноготь могут установить скобки или пластины. Они не позволят ногтю расти неправильно.

Если же запустить болезнь, на пальце появится отек, начнется нагноение, а потом фаланга буквально превратится в «сырое мясо».

Чем это чревато? Кроме очевидного развития инфекций, запущенный онихокриптоз ведет к тому, что воспаление распространится на все ближайшие мягкие ткани, а потом и на кости. Это становится причиной остеомиелита. Также в числе осложнений абсцесс, лимфангит (воспаление лимфатических стволов и капилляров) и гангрена. Тяжелые последствия потребуют удаления не ногтя, а всего пальца.

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