Площадь тления на Новороссийском мусорном полигоне сократилась до 180 кв. метров

В Новороссийске продолжается тушение пожара на мусорном полигоне на горе Щелбе. По данным на 12:10 15 декабря, площадь тления сократилась до 180 кв. м.

В ликвидации возгорания задействовано 10 единиц техники. Ведется работа по отсыпке грунта. На текущий момент выполнено 438 рейсов, отсыпано 4 тыс. 280 куб. м грунта.

«В настоящее время возникают отдельные единичные очаги горения, которые оперативно устраняются путем засыпания грунтом. Также продолжается пролив водой. Работы продолжаются!» — сообщил заместитель главы Новороссийска Александр Гавриков в своем Telegram-канале.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», сообщение о возгорании на мусорном полигоне «Терра-Н» на горе Щелбе поступило в экстренные службы 1 декабря. В тот день площадь пожара составила около 350 кв. м. Прокуратура Новороссийска организовала проверку. Роспотребнадзор выявил превышения ПДК по взвешенным веществам и оксиду углерода.

Подпишись, здесь всегда интересно.