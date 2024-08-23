Площадь пожара на полигоне в Новороссийске сократилась до 900 кв. метров

Мусорный полигон «Терра-Н» в Новороссийске загорелся ночью 23 августа. Ликвидация тлеющих очагов продолжается.

Площадь возгорания на свалке удалось сократить до 900 кв. м, сообщает пресс-служба администрации Новороссийска.

Продолжается ликвидация пожара, специалисты проливают территорию водой, ведется отсыпка грунтом. В тушении пожара задействованы 54 человека и 31 единица техники.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», пожар на новороссийском полигоне произошел из-за возгорания мусора. На время тушения на полигоне приостановили прием отходов. Во второй половине дня площадь возгорания удалось сократить до 1,3 тыс. кв. м.