Площадь пожара на атакованной нефтебазе на Кубани выросла до 4,2 тыс. кв. метров

В Кавказском районе продолжают тушить пожар на нефтебазе, который произошел утром 19 марта после падения обломков украинского беспилотника.

По данным краевого оперштаба, к 18:00 площадь пожара на нефтебазе в Кавказском районе увеличилась с 3 тыс. 750 кв. м до 4 тыс. 250 кв. м. В данный момент продолжают тушить пожар на одном из резервуаров, запорной арматуре и в границах обвалования вокруг резервуара.

К тушению возгорания привлекли дополнительные силы. Сейчас в ликвидации ЧП задействованы 357 человек и 140 единиц техники, в том числе два пожарных поезда, сообщает оперативный штаб Краснодарского края в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», атаку украинских беспилотников отразили в станице Кавказской в ночь на 19 марта. Из-за падения обломков произошел пожар на расположенной рядом со станицей нефтебазе. Повреждения получил трубопровод между резервуарами. Сработала автоматическая система пожаротушения и охлаждения. Пожару присвоили 4 ранг сложности. Площадь пожара на нефтебазе в Кавказском районе выросла до 1,7 тыс. кв. метров.

В Минобороны РФ назвали атаку на нефтебазу в Краснодарском крае провокацией для срыва российско-американских переговоров о временном прекращении ударов по энергетической инфраструктуре.

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