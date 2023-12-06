Пилотам экстренно севшего в поле самолета Сочи — Омск предложили уволиться

Самолет «Уральских авиалиний», летевший из Сочи в Омск экстренно приземлился в поле возле населенного пункта Каменка 12 сентября. Командиру самолета и второму пилоту «Уральских авиалиний» Сергею Белову и Эдуарду Семенову, предложили уволиться по собственному желанию.

Об этом 6 декабря сообщили родственники пилотов. Они рассказали, что уволиться по собственному желанию пилотов попросил командир эскадрильи от имени руководства компании без объяснения причин.

Белов и Семенов подписывать заявления об увольнении по собственному желанию отказались, пишет газета «Известия».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», самолет «Сочи — Омск» 12 сентября экстренно сел на грунт в Новосибирской области. На борту находились 159 пассажиров, среди них 23 ребенка, а также 6 членов экипажа.

Предварительной причиной аварийной посадки самолета стал отказ гидравлической системы. Благодаря мастерству пилотов никто из пассажиров не пострадал. Командир экипажа — сочинец Сергей Белов.

Пассажирам рейса выплачивали компенсации. По мнению специалистов, самолет в будущем сможет летать.