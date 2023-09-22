Экстренно севший в поле самолет Сочи — Омск в будущем сможет летать

О техническом состоянии лайнера 22 сентября рассказали в авиакомпании «Уральские авиалинии».

По предварительной технической оценке специалистов, самолет находится в хорошем состоянии, на нем нет серьезных повреждений и в будущем, скорее всего, он сможет выполнять полеты.

«В процессе посадки в один из двигателей попало небольшое количество грунта, незначительно повреждены несколько лопаток вентилятора двигателя, развернута передняя стойка шасси. Была выявлена и устранена причина неисправности одной из гидросистем», — говорится в сообщении авиакомпании в Telegram.

В скором времени лайнеру поэтапно заменят поврежденные элементы вентилятора двигателя, также проведут оценку силовых элементов и узлов крепления шасси. С самолета сняли речевой и параметрический самописцы. Надувные трапы после обслуживания в авиационном технцентре Екатеринбурга установят обратно.

Сейчас лайнер стоит в поле на деревянных платформах. Самолет будет оставаться на поле до момента его транспортировки. На это может потребоваться несколько месяцев. Вокруг лайнера сейчас устанавливают ограждение. Самолет буду охранять круглосуточно сотрудники охранного предприятия.