Первый путь железнодорожной части Крымского моста откроют до 1 июля

Об этом 5 июня сообщила глава Минтранса РФ Виталий Савельев.

По его словам, до 1 июля ремонт на первом пути железнодорожной части моста завершат и приведут в нормативное состояние. Всего в восстановительных работах принимают участие 500 человек и 21 единица спецтехники, сообщает пресс-служба Правительства РФ.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», автомобильное движение на Крымском мосту после теракта открыли 5 декабря 2022 года, вторую полосу — в феврале 2023. Первый железнодорожный путь на полуостров открыли 5 мая.