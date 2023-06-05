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Первый путь железнодорожной части Крымского моста откроют до 1 июля

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/pervyj-put-zheleznodorozhnoj-chasti-krymskogo-mosta-otkroyut-do-1-iyulya
Первый путь железнодорожной части Крымского моста откроют до 1 июля
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Об этом 5 июня сообщила глава Минтранса РФ Виталий Савельев.

По его словам, до 1 июля ремонт на первом пути железнодорожной части моста завершат и приведут в нормативное состояние. Всего в восстановительных работах принимают участие 500 человек и 21 единица спецтехники, сообщает пресс-служба Правительства РФ.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», автомобильное движение на Крымском мосту после теракта открыли 5 декабря 2022 года, вторую полосу — в феврале 2023. Первый железнодорожный путь на полуостров открыли 5 мая.

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