Открыли движение поездов по второму железнодорожному пути Крымского моста

Об этом 5 мая сообщил в своих соцсетях заместитель председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин.

«Строители совершили настоящий подвиг, восстанавливая этот важный объект. Благодаря их самоотверженной работе в феврале на 1,5 месяца раньше срока была полностью открыта автомобильная часть моста. Теперь мы запустили движение по второму пути железнодорожной части — и тоже с опережением графика, — написал Марат Хуснуллин в своем Telegram-канале.

Заместитель председателя правительства отметил, что работа шла круглосуточно в две смены. Заменили два пролетных строений, использовали 524 т металлоконструкций.

«Считаю символичным, что движение по Крымскому мосту возобновлено в преддверии одного из самых важных праздников в нашей стране — Дня Победы», — добавил Марат Хуснуллин.