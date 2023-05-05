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Открыли движение поездов по второму железнодорожному пути Крымского моста

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/otkryli-dvizhenie-poezdov-po-vtoromu-zheleznodorozhnomu-puti-krymskogo-mosta
Открыли движение поездов по второму железнодорожному пути Крымского моста
Фото t.me/mkhusnullin

Об этом 5 мая сообщил в своих соцсетях заместитель председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин.

«Строители совершили настоящий подвиг, восстанавливая этот важный объект. Благодаря их самоотверженной работе в феврале на 1,5 месяца раньше срока была полностью открыта автомобильная часть моста. Теперь мы запустили движение по второму пути железнодорожной части — и тоже с опережением графика, — написал Марат Хуснуллин в своем Telegram-канале.

Заместитель председателя правительства отметил, что работа шла круглосуточно в две смены. Заменили два пролетных строений, использовали 524 т металлоконструкций.

«Считаю символичным, что движение по Крымскому мосту возобновлено в преддверии одного из самых важных праздников в нашей стране — Дня Победы», — добавил Марат Хуснуллин.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», финальный этап монтажа второго пролета железнодорожной части Крымского моста стартовал в начале апреля. Изначально ремонтно-восстановительные работы планировали завершить летом. Движение поездов планировали открыть в мае.

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