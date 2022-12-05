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На Крымском мосту открыли движение автомобилей по восстановленной стороне

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-krymskom-mostu-otkryli-dvizhenie-avtomobilej-po-vosstanovlennoj-storone
На Крымском мосту открыли движение автомобилей по восстановленной стороне
Фото laspi.ru

Движение транспорта на Крымском мосту по отремонтированной части восстановили 5 декабря с 10:50.

«В рамках восстановительных работ произведен перепуск транспорта на правую сторону автодорожной части Крымского моста», — говорится на сайте ФКУ Упрдор «Тамань».

Движение транспорта на Крымском мосту ограничили с 8 октября после теракта, который организовали украинские спецслужбы. В тот день на мосту взорвался грузовик. В результате происшествия два пролета обрушились.

Движение автомобилей на Крымском мосту с 8 октября осуществлялось по неповрежденной части.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», на Крымском мосту восстановили четыре поврежденных пролета. Строители 19 ноября успешно завершили надвижку всех пролетных строений на поврежденной части Крымского моста.

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