На Крымском мосту открыли движение автомобилей по восстановленной стороне
Общество
05.12.2022 11:23
Движение транспорта на Крымском мосту по отремонтированной части восстановили 5 декабря с 10:50.
«В рамках восстановительных работ произведен перепуск транспорта на правую сторону автодорожной части Крымского моста», — говорится на сайте ФКУ Упрдор «Тамань».
Движение транспорта на Крымском мосту ограничили с 8 октября после теракта, который организовали украинские спецслужбы. В тот день на мосту взорвался грузовик. В результате происшествия два пролета обрушились.
Движение автомобилей на Крымском мосту с 8 октября осуществлялось по неповрежденной части.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», на Крымском мосту восстановили четыре поврежденных пролета. Строители 19 ноября успешно завершили надвижку всех пролетных строений на поврежденной части Крымского моста.
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