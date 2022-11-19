На Крымском мосту восстановили четыре поврежденных пролета

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Строители успешно завершили надвижку всех пролетных строений на поврежденной части Крымского моста. На правой стороне они восстановили четыре пролета общим весом более 1,2 тыс. т.

Первый и второй пролеты находятся в проектном положении. На них устраивают деформационные швы. Третий пролет опустили на 40% при помощи домкратов. Все пролетные строения займут свое проектное положение уже на следующей неделе.

После этого специалисты начнут работы по восстановлению поврежденных инженерных систем. В декабре на этом участке уложат два слоя асфальтобетона и смонтируют ограждения. После этого появится возможность восстановить движение транспорта на поврежденной части Крымского моста, сообщает пресс-служба Правительства России.

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