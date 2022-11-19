На Крымском мосту возобновили движение транспорта

Фото пресс-службы Упрдор «Тамань»

Движение автомобилей на мосту ограничили 19 ноября с 4:00 из-за проведения ремонтно-восстановительных работ.

«Сегодня в 15:10 открыто движение автомобилей и автобусов по Крымскому мосту», — говорится в сообщении пресс-службы Министерства транспорта России.

Ремонтные работы на Крымском мосту проводят после теракта, которые произошел 9 октября. При подрыве грузовика обрушились два пролета.

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