На Крымском мосту возобновили движение транспорта
Общество
19.11.2022 15:38
Движение автомобилей на мосту ограничили 19 ноября с 4:00 из-за проведения ремонтно-восстановительных работ.
«Сегодня в 15:10 открыто движение автомобилей и автобусов по Крымскому мосту», — говорится в сообщении пресс-службы Министерства транспорта России.
Ремонтные работы на Крымском мосту проводят после теракта, которые произошел 9 октября. При подрыве грузовика обрушились два пролета.
Читайте также: вице-премьер РФ Марат Хуснуллин 15 ноября рассказал, что в ближайшие две недели на Крымском мосту установят еще два пролета.
Популярные новости
- Украинская ракета в Польше: делаем выводы
- Землю 18 и 19 ноября накроет магнитная буря
- В Тимашевском районе двое блогеров получили по 2,5 года колонии за кражу дорожных знаков
- Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
- Ограничение работы аэропортов в Краснодарском крае продлили до 27 ноября
- В Краснодарском крае пьяный полицейский за рулем иномарки сбил насмерть велосипедистку