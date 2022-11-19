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На Крымском мосту возобновили движение транспорта

Общество
19.11.2022 15:38
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-krymskom-mostu-vozobnovili-dvizhenie-transporta-2
На Крымском мосту возобновили движение транспорта
Фото пресс-службы Упрдор «Тамань»

Движение автомобилей на мосту ограничили 19 ноября с 4:00 из-за проведения ремонтно-восстановительных работ.

«Сегодня в 15:10 открыто движение автомобилей и автобусов по Крымскому мосту», — говорится в сообщении пресс-службы Министерства транспорта России.

Ремонтные работы на Крымском мосту проводят после теракта, которые произошел 9 октября. При подрыве грузовика обрушились два пролета.

Читайте также: вице-премьер РФ Марат Хуснуллин 15 ноября рассказал, что в ближайшие две недели на Крымском мосту установят еще два пролета.

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