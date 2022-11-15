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Хуснуллин: в ближайшие две недели на Крымском мосту установят еще два пролета

Общество
15.11.2022 20:18
Ссылка https://kuban24.tv/item/husnullin-v-blizhajshie-dve-nedeli-na-krymskom-mostu-ustanovyat-eshhe-dva-proleta
Хуснуллин: в ближайшие две недели на Крымском мосту установят еще два пролета
Фото t.me/mkhusnullin

Об этом заместитель председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин сообщил 15 ноября в соцсетях.

Хуснуллин рассказал, что в ближайшие две недели на Крымском мосту установят еще два пролета. После этого рабочие приступят к ремонту дорожного полотна.

«Уже два пролета надвинули, в ближайшие две недели еще два будут установлены, после чего начнем класть асфальт. В декабре пустим движение и начнем ремонт той части, по которой сейчас едут машины. Ремонт железнодорожной части моста проведем в течение 6-7 месяцев», — написал Хуснуллин в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», на Крымском мосту уже установили два пролета, каждый из которых весит 300 тонн.

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