На Крымском мосту установили второй пролет автомобильной части

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Об этом 13 ноября сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин в видеозаписи, опубликованной в его соцсетях.

По словам Хуснуллина, одним из значимых событий недели стало восстановление поврежденного участка автодорожной части Крымского моста.

«Одним из значимых событий недели стала надвижка двух пролетов на Крымском мосту, каждый пролет по 300 тонн», — сообщил вице-премьер в своем Telegram-канале.

По словам зампредседателя правительства, работы идут четко по графику, несмотря на частые шторма в Керченском проливе.

«В декабре мы должны завершить работы по восстановлению разрушенной части и перейти на левую часть, по которой сегодня идет движение», — добавил Марат Хуснуллин.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», установку первого готового пролета на Крымском мосту завершили 8 ноября. Благодаря точной и слаженной работе специалистов операция по надвижке пролетного строения заняла 12 часов.