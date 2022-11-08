На Крымском мосту завершили установку первого готового пролета

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Об этом 8 ноября сообщил в своих соцсетях заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.

По его словам, 8 ноября рабочие завершили устанавливать первый пролет автодорожной части Крымского моста

«Завершили надвижку первого пролетного строения. Использовали поперечную надвижку, что позволило произвести установку пролета в кратчайшие сроки. Благодаря точной и слаженной работе специалистов операция по надвижке пролетного строения заняла 12 часов», — написал Марат Хуснуллин в Telegram-канале.

Он также добавил, что монтаж следующего пролета запланировали на 11 ноября.

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