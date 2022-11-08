Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

На Крымском мосту завершили установку первого готового пролета

Общество
08.11.2022 18:09
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-krymskom-mostu-zavershili-ustanovku-pervogo-gotovogo-proleta
На Крымском мосту завершили установку первого готового пролета
Фото t.me/mkhusnullin

Об этом 8 ноября сообщил в своих соцсетях заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.

По его словам, 8 ноября рабочие завершили устанавливать первый пролет автодорожной части Крымского моста

«Завершили надвижку первого пролетного строения. Использовали поперечную надвижку, что позволило произвести установку пролета в кратчайшие сроки. Благодаря точной и слаженной работе специалистов операция по надвижке пролетного строения заняла 12 часов», — написал Марат Хуснуллин в Telegram-канале.

Он также добавил, что монтаж следующего пролета запланировали на 11 ноября.

Читайте также: автомобильное движение по Крымскому мосту, временно приостановленное из-за ремонта, возобновили 8 ноября в 16:00.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Самолет Стамбул — Екатеринбург готовится совершить аварийную посадку в Сочи
Самолет Стамбул — Екатеринбург готовится совершить аварийную посадку в Сочи
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Самолет Стамбул — Екатеринбург с разгерметизацией салона приземлился в Сочи
Самолет Стамбул — Екатеринбург с разгерметизацией салона приземлился в Сочи
В Сочи при обрушении балкона в общежитии погибли два человека
В Сочи при обрушении балкона в общежитии погибли два человека
Число погибших при обрушении балкона в Сочи выросло до трех
Число погибших при обрушении балкона в Сочи выросло до трех
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Синоптики спрогнозировали потепление в Краснодарском крае к концу недели
  2. В центре Краснодара ограничат движение для большегрузов
  3. Паромы перевезли через Керченский пролив 27,2 тыс. пассажиров и 16 тыс. автомобилей
  4. Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
  5. На трассе М-4 «Дон» под Краснодаром столкнулись шесть автомобилей
  6. В Red Wings назвали причину разгерметизации самолета, совершившего экстренную посадку в Сочи
Прямой эфир
Мы в соцсетях