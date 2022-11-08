Движение автомобилей по Крымскому мосту восстановлено

Движение автомобилей по Крымскому мосту восстановлено

Автомобильное движение по Крымскому мосту, временно приостановленное из-за ремонта, возобновили 8 ноября в 16:00.

«Сегодня в 16:00 возобновлено движение автомобилей и автобусов по Крымскому мосту, ранее приостановленное в связи с ремонтно-восстановительными работами», — сообщает пресс-служба Минтранса РФ в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», утром 8 ноября на Крымском мосту временно приостановили движение автомобилей. Движение перекрыли для монтажа нового пролета.