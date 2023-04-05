Перец чили — просто остро или полезно?

Чили — одна из горьких разновидностей перца. Жгучесть ему придает алкалоид капсаицин. Чили широко используется в современной кулинарии в свежем или высушенном виде.

Перец используют как острую приправу к различным блюдам и даже алкогольным напиткам. Полезен ли он для организма или это просто добавка для остроты?

Состав

Красный перец чили содержит бета-каротин, холин, витамины групп B, A, K, PP, C и E, а также минеральные вещества — калий, железо, кальций, цинк, магний, натрий и фосфор. Однако покрыть им дневную норму витаминов вряд ли удастся — в день рекомендуют употреблять не более 15 г.

Польза

Оказывается, польза от добавления перца огромная, причем большую часть приносит именно острый капсаицин. Благодаря ему плоды обладают противовирусным и антибактериальным действием, а также повышают иммунитет, положительно влияют на работу мозга, улучшают работу печени, улучшают кровообращение и снижают артериальное давление.

Перец чили снижает уровень сахара в крови, улучшает зрение, помогает справиться с тревожностью и бессонницей. Также его советуют есть при похудении — острый перец ускоряет метаболизм, стимулирует работу ЖКТ, улучшает аппетит и оказывает мягкое слабительное действие.

Чили борется с головными болями и мигренями, облегчает насморк и заложенность носа.

Кроме того, постоянное употребление чили в рамках меры замедляет рост раковых клеток, используется для терапии сахарного диабета и восстанавливает потенцию у мужчин.

Чили широко используют и в косметологии, и фармакологии — экстракт из мякоти и кожуры стимулирует кровообращение и активизирует обмен веществ: делают пластыри и кремы, которые помогают бороться с целлюлитом, лекарства для роста волос, обезболивающие мази, снимающие тяжесть в ногах и боль в суставах.

Вред и противопоказания

Большая часть побочных эффектов возникает в случае, когда человек съел больше положенной дневной нормы (15 г). Перец резко повышает уровень тепла в организме, что может привести к выбросу желчи. И, конечно, чили провоцирует изжогу, может быть причиной вздутия, диареи или запора.

Кроме того, есть заболевания, при которых красный перец категорически противопоказан — при любых заболеваниях ЖКТ, сердца, почек и печени, гипертонии, а также людям с аллергией, детям, беременным и кормящим.

Стоит ограничить употребление, если есть раны во рту или трещины на губах, иначе перец попадет внутрь и будет сильно жечь, а в таких случаях не поможет даже молоко.

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