Паромная переправа через Керченский пролив со стороны Кубани возобновила работу

Первые пассажиры уже отправились из порта Кавказ в Керчь.

Сейчас добраться по морю могут только те, кто ехал на рейсовых автобусах, без личного транспорта, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

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