Паромная переправа через Керченский пролив со стороны Кубани возобновила работу
Общество
17.07.2023 10:20
Первые пассажиры уже отправились из порта Кавказ в Керчь.
Сейчас добраться по морю могут только те, кто ехал на рейсовых автобусах, без личного транспорта, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.
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Как писал интернет-портал «Кубань 24», произошла новая атака на Крымский мост, двое погибших, движение по мосту остановлено. Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев призвал воздержаться от поездок через Крымский мост и выбирать альтернативный маршрут через новые регионы России.