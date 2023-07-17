В Темрюкском районе готовы принять туристов, следовавших в Крым

Несмотря на то, что курортный сезон в самом разгаре, в местных гостиницах есть свободные номера, сообщил 17 июля глава Темрюкского района Федор Бабенков.

«Лояльная ценовая политика средств размещения Темрюкского района позволяет обеспечить доступный отдых для туристов с любым уровнем дохода», — говорится в Telegram-канале главы муниципалитета.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», произошла новая атака на Крымский мост, двое погибших, движение по мосту остановлено. Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев призвал воздержаться от поездок через Крымский мост и выбирать альтернативный маршрут через новые регионы России.