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Пародонтоз: признаки и профилактика

Ссылка https://kuban24.tv/item/parodontoz-priznaki-i-profilaktika
Пародонтоз: признаки и профилактика
Фото pixabay.com

Пародонтоз зачастую путают с пародонтитом. Путают их, разумеется, пациенты. Это происходит отчасти из-за сходства названий и симптомов. Оба заболевания поражают десны. При пародонтите наблюдается воспаление десен, при пародонтозе — атрофия челюсти.

Окончательный диагноз

Пародонтоз встречается очень редко, в основном в пожилом возрасте, начинается без видимых симптомов, развивается медленно и без болей. Как правило, на ранних стадиях кровоточивость десен отсутствует. Заболевание может развиваться годами.

Начальную стадию — незначительные изменения в околозубных тканях — может определить только специалист. Вторая и третья стадии характеризуются оголением шеек зубов, опущением десен, появлением межзубных щелей. Зубы расшатываются. Четвертая стадия — все те же симптомы, только в катастрофически запущенном состоянии.

Разница между пародонтозом и пародонтитом:

  • пародонтоз — отсутствие явных признаков, пародонтит — ярко выраженные симптомы;
  • начальную стадию пародонтоза сопровождает зуд десен, пародонтита — появления чувствительности;
  • при пародонтозе кровоточивость отсутствует, для пародонтита симптом характерен;
  • при пародонтите в деснах появляется пульсация, при пародонтозе они приобретают бледный оттенок.

Лечение

Запущенный пародонтоз вылечить нельзя. Но современные методы стоматологии позволяют добиться ремиссии, замедлить процесс атрофии костных тканей. Да и новые технологии протезирования творят чудеса. Пациенту нужно осознать, что лечение будет длительным и финансово затратным. Но другого пути не существует. Лечить пародонтоз в домашних условиях или народными средствами — бессмысленно и категорически противопоказано.

Не все потеряно

Кровоточивость, отек, покраснение и болезненность десен, неприятные запах и привкус во рту, подвижность зубов, скорее всего, свидетельствуют о пародонтите. А это совсем другая история. Если не затягивать с лечением и не пользоваться «проверенными» средствами, например, местными противовоспалительными препаратами, то зубы можно спасти даже без протезирования, пока пародонтит не перешел в хроническую стадию. Иначе медицина будет бессильна.

Помоги себе сам

Зубы, если не брать во внимание тренировочный молочный комплект, даются человеку один раз. И беречь их нужно всю жизнь: чистить два раза в день, а лучше всего, после каждого приема пищи. Хотя бы иногда пользоваться зубной нитью, включать в рацион твердую растительную пищу и тщательно ее пережевывать всеми зубами. Если нет возможности посещать стоматолога каждые шесть месяцев — приходите на прием хотя бы раз в год.

 

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Автор:

Ирина Филатова

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