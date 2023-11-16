Оползень сошел на дорогу около кладбища в селе Пластунка в Сочи

Инцидент произошел 16 ноября около 17:00, движение на участке дороги в селе Пластунка полностью заблокировано сошедшей со склона земляной массой.

По данным мэрии Сочи, в связи с обильными дождями и переувлажнением грунта на территории Сочинского национального парка сошел оползень, который блокировал проезд к частным домам. На место выехал глава администрации Барановского сельского округа и специалисты с необходимой техникой.

Вместе с грунтом упало дерево, сейчас его распиливают. Нанос грунта ликвидируют с помощью трактора, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

По словам местных жителей в соцсетях, оползень сошел по дороге на кладбище в селе Пластунка. В результате схода оползня никто не пострадал.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», днем 16 ноября на Сочи обрушился сильный ливень. В городе подтоплены некоторые улицы и поднялся уровень воды в реках. При этом горы Красной Поляны засыпало снегом.

Ливни, оползни и подъем воды в реках ожидаются в Краснодарском крае до 17 ноября. На ближайшие дни в регионе объявили штормовое предупреждение. Жителей и гостей края призвали быть внимательнее и соблюдать все необходимые меры безопасности.