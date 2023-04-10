Обязательно ли удалять зубы мудрости?

«Восьмерки» или зубы мудрости прорезаются у человека после 18 лет и могут причинить немало беспокойства. Многие читают, что они вообще не нужны, так как сегодня у человека нет необходимости пережевывать очень грубую пищу.

В первую очередь стоит сказать, что зубы мудрости вырастают далеко не у всех. Так как они не имеют молочных предшественников и появляются, когда весь зубной ряд сформирован, им может просто не хватить места. Если зуб благополучно прорезался — хорошо, если «решил» не расти — еще лучше. Если же из-за тесноты стал прорезаться криво, он будет травмировать внутреннюю поверхность щек и даже сдвигать соседние зубы, смещая зубной ряд и нарушая прикус.

«Мудрый» — не значит полезный

Если зубы мудрости не мешают, удалять их не обязательно. Никакой пользы от этого не будет. Распространенное убеждение, что, удалив «восьмерки», можно сформировать четкий овал лица и «сделать» скулы — миф. Для впалых щек придется удалить еще несколько задних зубов. Стоит ли это таких жертв? Сомнительно. Однако многим людям действительно приходится расстаться с зубами мудрости.

«Восьмерки», особенно если они растут неправильно, могу давить на соседние зубы, сдвигать их и вызывать боль. В этом случае стоит избавиться от зубов мудрости, чтобы сохранить ровный зубной ряд.

Также при медленном прорезывании может образоваться так называемый десневой капюшон. Под ним скапливаются остатки пищи и активно размножаются бактерии. Чистка зубов от этого не спасает, и возникает воспаление или перикоронарит, который в свою очередь ведет к флюсу. Этот воспалительный процесс поражает надкостницу, образуя под ней капсулу с гноем. Боль, повышение температуры и отек прилагаются. Если флюс не лечить, получите абсцесс, флегмону или остеомиелит.

Неправильно растущие зубы мудрости провоцируют образования кист, которые разрастаются и могут поражать другие зубы.

Если на челюсти не хватает места, «восьмерка» будет давить на «семерку», и в месте их соприкосновения могут возникать скрытые кариозные полости. Лечение невозможно без удаления зуба мудрости. Если в самом зубе мудрости появился кариес, стоматолог с вероятностью 90% посоветует его удалить.

Криво растущий зуб мудрости мешает нормальной работе челюсти. Это ведет к перерастяжению связок суставов и неправильному движению внутрисуставного диска. Результатом станет привычный вывих сустава и хронический артрит с болями, отдающимися в ухе и виске.

Рвать или не рвать?

Когда у вас начинает резаться зуб мудрости, стоит посетить стоматолога и сделать снимок челюсти. Это поможет определить, правильно ли расположен зуб. Иногда зубы мудрости «умудряются» расти горизонтально, а это уже серьезная проблема.

Если «восьмерка» растет правильно, ее можно оставить. В случае появления десневого капюшона врач может посоветовать его срезать. Операция простая, проводится под местной анестезией. Здоровый и аккуратно выросший зуб мудрости обычно не доставляет неприятностей, и удалять его «просто для профилактики» не нужно.

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