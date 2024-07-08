Обвиняемого в убийстве подводника Ржицкого в Краснодаре суд оставил в СИЗО

Краснодарский краевой суд 8 июля рассмотрел вопрос о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу обвиняемому в убийстве бывшего командира подводной лодки «Краснодар» Станислава Ржицкого.

Обвиняемому продлили меру пресечения на 6 месяцев. Все последующие судебные заседания будут проходить в закрытом режиме, без СМИ, сообщает корреспондент «Кубань 24» из зала суда.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», утром 10 июля 2023 года во время пробежки в районе дворца спорта «Олимп» застрелили замначальника отдела по мобилизационной работе мэрии Станислава Ржицкого. Тело было обнаружено всего в полукилометре от памятника морякам — субмарины проекта А615 1954 года, которая стоит в парке 30-летия Победы.

По факту убийства возбудили уголовное дело. По данным следствия, утром 10 июля 2023 года Сергей Денисенко подкараулил Станислава Ржицкого во время пробежки в лесопарковой зоне в парке 30-летия Победы и не менее 8 раз выстрелил в него. Подозреваемого задержали сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю совместно со следователя СКР и полицейскими вечером 11 июля 2023 года в Туапсинском районе. При обыске в доме подозреваемого нашли авиабилеты в Турцию и Швейцарию. Во время расследования Денисенко признался в убийстве. В июне этого года уголовное дело направили в суд.

Станислав Ржицкий служил на Черноморском флоте в звании капитана второго ранга. С 2016 года возглавлял командование экипажем подводной лодки «Краснодар». В начале 2023 года Станислав Ржицкий ушел со службы на пенсию и последние месяцы работал в администрации Краснодара заместителем начальника отдела по мобилизационной работе.