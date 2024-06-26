В Краснодаре завершили расследование убийства подводника Станислава Ржицкого

Бывшего командира подводной лодки «Краснодар» Станислава Ржицкого застрелили во время пробежки утром 10 июля 2023 года около ДС «Олимп». Подозреваемого задержали сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю совместно со следователя СКР и полицейскими вечером 11 июля 2023 года. В июне этого года уголовное дело направили в суд.

По данным следствия, в октябре 2022 года Сергей Денисенко вступил в организованную группу, руководство которой поручило ему убить бывшего командира подводной лодки «Краснодар» в связи с его служебной деятельностью. Злоумышленник следил за жертвой, изучил его распорядок дня, получил от сообщников пистолет с глушителем, выбрал место и дату убийства.

Рано утром 10 июля 2023 года Сергей Денисенко подкараулил Станислава Ржицкого во время пробежки в лесопарковой зоне в парке 30-летия Победы и не менее 8 раз выстрелил в него. Пострадавший скончался от полученных ранений, а убийца скрылся.

В кратчайший срок следователи СКР по краю во взаимодействии с оперативными сотрудниками региональных управлений ФСБ России и ГУ МВД РФ установили причастность Сергея Денисенко к убийству. Его задержали в Туапсинском районе.

При обыске в доме подозреваемого нашли авиабилеты в Турцию и Швейцарию. Во время расследования Денисенко признался в убийстве, сейчас он находится под стражей. По уголовному делу провели комплекс следственных действий, ряд судебных экспертиз, включая судебно-медицинские, криминологическую, баллистическую, генетическую и почвоведческую экспертизы.

В отношении Сергея Денисенко возбудили и расследовали уголовные дела об убийстве по найму, незаконном обороте оружия и госизмене. В июне следователи первого отдела по расследованию особо важных дел СК России по Краснодарскому краю завершили расследование уголовного дела в отношении Сергея Денисенко. Следствие собрало достаточно доказательств, уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направили в суд, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», утром 10 июля во время пробежки в районе дворца спорта «Олимп» застрелили замначальника отдела по мобилизационной работе мэрии Станислава Ржицкого. Тело было обнаружено всего в полукилометре от памятника морякам — субмарины проекта А615 1954 года, которая стоит в парке 30-летия Победы. После убийства замначальника отдела по мобилизационной работе мэрии Краснодара возбудили уголовное дело.

Станислав Ржицкий служил на Черноморском флоте в звании капитана второго ранга. С 2016 года возглавлял командование экипажем подводной лодки «Краснодар». В 2022 году Киев внес Ржицкого в запрещенную в России базу «Миротворец»* за участие в специальной военной операции на Украине. В начале 2023 года Станислав Ржицкий ушел со службы на пенсию и последние месяцы работал в администрации Краснодара заместителем начальника отдела по мобилизационной работе.

*Запрещенный на территории России сайт.