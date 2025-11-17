Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Обезглавившая сына в Подмосковье женщина увлекалась ставками

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/obezglavivshaya-syna-v-podmoskove-zhenshhina-nabrala-kreditov-na-122-tys-rublej
Обезглавившая сына в Подмосковье женщина увлекалась ставками
Фото ГСУ СК России по Московской области

Жительница Балашихи, которая жестоко убила своего 6-летнего сына, увлекалась ставками в букмекерских конторах, а также брала кредиты в микрофинансовых организациях.

По предварительным данным, женщина взяла несколько микрозаймов на сумму не менее 122 тыс. рублей.

В частности, установлено, что в 2023 году она должна была судебным приставам 12,3 тыс. рублей. А годом ранее — 17,1 тыс. рублей. При этом в 2024 году она снова взяла кредит на 68 тыс. рублей, сообщает 360.ru.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ранее женщина призналась в убийстве своего 6-летнего сына. Однако мотивы преступления она объяснить не смогла. Фрагменты тела  ребенка она выбросила в Гольяновский пруд в Москве. Рюкзак с головой ребенка обнаружили в пруду на востоке Москвы. По словам бабушки убитого мальчика, сожитель ее дочери увел 6-летнего внука из дома, и больше она его не видела.

Подпишись, здесь всегда интересно.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Фото
Прямой эфир
Мы в соцсетях