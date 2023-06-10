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Напавшего на 9-летнего мальчика на детской площадке мужчину арестовали в Краснодаре

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/napavshego-na-9-letnego-malchika-na-detskoj-ploshhadke-muzhchinu-arestovali-v-krasnodare
Видео СУ СК РФ по Краснодарскому краю

Следователи СО по Прикубанскому округу Краснодара предъявили обвинение в хулиганстве 40-летнему местному жителю.

По версии следствия, 7 июня мужчина напал на 9-летнего мальчика, который гулял на детской площадке. Злоумышленник ударил ребенка по голове, от удара ребенок упал. В результате мальчик получил травмы, сейчас он находится в больнице.

Обвиняемый вину во время допроса признал. По ходатайству следователя суд назначил ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», о произошедшем на детской площадке нападении сообщили в соцсетях местные жители. По их словам, мужчина ударил мальчика по голове со всей силы. Ребенок отлетел на землю, а из ушей у него вылетели слуховые аппараты.

После инцидента ребенка на скорой помощи доставили в больницу для обследования. Позже в полицию обратился отец 9-летнего мальчика. Он рассказал, что на ребенка напал неизвестный мужчина. Материалы проверки изъяли из полиции и передали в следственные органы регионального управления СКР. В отношении 40-летнего мужчины возбудили уголовное дело о хулиганстве.

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