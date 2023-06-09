СКР займется делом о нападении неизвестного мужчины на 9-летнего мальчика на детской площадке в Краснодаре

В СМИ появилась информация о том, что 7 июня на детской площадке во дворе многоэтажки на улице Пономаренко мужчина напал на гулявшего ребенка и ударил его по голове.

В результате 9-летнему мальчику были причинены повреждения, он был доставлен в лечебное учреждение. По указанию руководителя СКР по краю Андрея Маслова материал проверки изъяли из полиции и передали в следственные органы регионального управления СКР.

В рамках проверки следователи установят личность и мотивы нападавшего, а также все обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», о произошедшем на детской площадке во дворе многоэтажки на улице Пономаренко нападении сообщили в соцсетях местные жители. По их словам, мужчина ударил мальчика по голове со всей силы. Удар был такой силы, что ребенок отлетел на землю, а из ушей у него вылетели слуховые аппараты. После инцидента ребенка на скорой помощи доставили в больницу для обследования. Позже в полицию обратился отец 9-летнего мальчика. Он сообщил о том, на мальчика напал неизвестный мужчина. Сейчас устанавливается личность и мотивы действий гражданина.