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СКР займется делом о нападении неизвестного мужчины на 9-летнего мальчика на детской площадке в Краснодаре

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/skr-zajmetsya-delom-o-napadenii-neizvestnogo-muzhchiny-na-9-letnego-malchika-na-detskoj-ploshhadke-v-krasnodare?utm_source=yxnews&utm_medium=mobile
СКР займется делом о нападении неизвестного мужчины на 9-летнего мальчика на детской площадке в Краснодаре
Фото t.me/kuban24

В СМИ появилась информация о том, что 7 июня на детской площадке во дворе многоэтажки на улице Пономаренко мужчина напал на гулявшего ребенка и ударил его по голове.

В результате 9-летнему мальчику были причинены повреждения, он был доставлен в лечебное учреждение. По указанию руководителя СКР по краю Андрея Маслова материал проверки изъяли из полиции и передали в следственные органы регионального управления СКР.

В рамках проверки следователи установят личность и мотивы нападавшего, а также все обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», о произошедшем на детской площадке во дворе многоэтажки на улице Пономаренко нападении сообщили в соцсетях местные жители. По их словам, мужчина ударил мальчика по голове со всей силы. Удар был такой силы, что ребенок отлетел на землю, а из ушей у него вылетели слуховые аппараты. После инцидента ребенка на скорой помощи доставили в больницу для обследования. Позже в полицию обратился отец 9-летнего мальчика. Он сообщил о том, на мальчика напал неизвестный мужчина. Сейчас устанавливается личность и мотивы действий гражданина.

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