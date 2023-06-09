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Вылетели слуховые аппараты: мужчина ударил по голове 9-летнего мальчика на детской площадке в Краснодаре. Видео

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/vyleteli-sluhovye-apparaty-muzhchina-udaril-po-golove-9-letnego-malchika-na-detskoj-ploshhadke-v-krasnodare-video
Фото t.me/kuban24

Инцидент произошел 7 июня на детской площадке во дворе многоэтажки на улице Пономаренко.

О произошедшем в соцсетях рассказали очевидцы.

«Гуляла со своим ребенком на площадке напротив дома и стала свидетелем, как отец одного из детей напал на ребенка (мальчику 9 лет). Он ударил его совсем сил, у мальчика вылетели слуховые аппараты, ребенок отлетел. Своим ударом повредил ребенку ухо», — написали в комментариях местные жители.

После произошедшего родители ребенка обратились в полицию.

«В полицию Краснодара обратился отец 9-летнего мальчика с сообщением о том, что неизвестный нанес его ребенку, находившемуся на детской площадке, удар в область головы. После инцидента ребенка на скорой помощи доставили в больницу для обследования. В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка. Устанавливается личность и мотивы действий гражданина», — рассказал интернет-порталу «Кубань 24» начальник пресс-службы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.

В полиции также добавили, что поступку мужчины будет дана правовая оценка. После проверки примут законное процессуальное решение.

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