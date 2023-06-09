Уголовное дело возбудили в отношении мужчины, напавшего на девятилетнего мальчика в Краснодаре

Инцидент произошел 7 июня на площадке во дворе многоэтажки на улице Пономаренко краевого центра.

В отношении 40-летнего мужчины возбудили уголовное дело о хулиганстве. Сейчас устанавливаются мотивы и обстоятельства произошедшего. Ход и результаты расследования уголовного дела находятся под контролем руководителя краевого следственного управления Андрея Маслова, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», о произошедшем на детской площадке нападении сообщили в соцсетях местные жители. По их словам, мужчина ударил мальчика по голове со всей силы. Ребенок отлетел на землю, а из ушей у него вылетели слуховые аппараты.

После инцидента ребенка на скорой помощи доставили в больницу для обследования. Позже в полицию обратился отец 9-летнего мальчика. Он рассказал, что на ребенка напал неизвестный мужчина.

Материалы проверки изъяли из полиции и передали в следственные органы регионального управления СКР.