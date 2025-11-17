Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Над регионами России ночью 17 ноября сбили 36 украинских беспилотников

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/nad-regionami-rossii-nochyu-17-noyabrya-sbili-36-ukrainskih-bespilotnikov
Над регионами России ночью 17 ноября сбили 36 украинских беспилотников
Фото Игоря Хошобина, «Кубань 24»

Минувшей ночью ВСУ предприняли очередную попытку атаковать объекты на территории РФ при помощи беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Дежурные средства ПВО с 23:00 16 ноября до 7:00 17 ноября перехватили 36 дронов. Из них 14 БПЛА сбили над Брянской областью, восемь — над Тамбовской, пять — над Ульяновской.

Четыре беспилотника уничтожили над Воронежской областью, три — над Орловской. По одному обезвредили над Нижегородской и Тульской областями, сообщает Минобороны России.

Читайте также: очевидцы рассказали подробности атаки украинских беспилотников на Новороссийск. В результате налета дронов ВСУ  кроме жилых домов, повреждения получила нефтебаза на перевалочном комплексе «Шесхарис». Фрагменты беспилотников обнаружили на территории Новороссийского комбината хлебопродуктов.

Подпишись, здесь всегда интересно.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Фото
Прямой эфир
Мы в соцсетях