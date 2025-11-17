Над регионами России ночью 17 ноября сбили 36 украинских беспилотников
Минувшей ночью ВСУ предприняли очередную попытку атаковать объекты на территории РФ при помощи беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
Дежурные средства ПВО с 23:00 16 ноября до 7:00 17 ноября перехватили 36 дронов. Из них 14 БПЛА сбили над Брянской областью, восемь — над Тамбовской, пять — над Ульяновской.
Четыре беспилотника уничтожили над Воронежской областью, три — над Орловской. По одному обезвредили над Нижегородской и Тульской областями, сообщает Минобороны России.
