На пути в Крым и обратно задерживаются 12 поездов

С отставанием от графика утром 14 ноября едут семь поездов «Таврия» в Крым и пять в обратном направлении. Об этом сообщил Железнодорожный перевозчик ГСЭ.

В среднем время задержки составляет до 4,5 часов. Однако это не окончательное время. Оно может измениться.

«Время задержки в пути может измениться. Мы используем все возможности по сокращению времени опоздания. Начальники поездов информируют о времени задержки в пути», — сообщили в пресс-службе перевозчика «Гранд Сервис Экспресс».

По данным на 9:00, с опозданием в Крым прибудут поезда:

№007 Санкт-Петербург – Севастополь, отправлением 12 ноября. Он задерживается на 4 часа;

№327 Кисловодск – Симферополь, отправлением 13 ноября. Задерживается на 2,5 часа;

№092 Москва – Севастополь, отправлением 12 ноября. Задерживается на 2 часа;

№316 Адлер – Симферополь, отправлением 13 ноября. Задерживается на 1,5 часа;

№195 Москва – Симферополь, отправлением 12 ноября. Задерживается на 2 часа;

№162 Пермь – Симферополь, отправлением 11 ноября. Задерживается на 2 часа;

№028 Москва – Симферополь, отправлением 13 ноября. Задерживается на 1,5 часа.

Из Крыма с опозданием идут пять поездов, отправившихся 13 ноября:

№068 Симферополь – Москва. Он задерживается на 4,5 часа;

№328 Симферополь – Кисловодск. Задерживается на 4 часа;

№078 Симферополь – Санкт-Петербург. Задерживается на 3 часа;

№196 Симферополь – Москва. Задерживается на 3 часа;

№092 Севастополь – Москва. Задерживается на 3 часа.

Актуальную информацию о задержках поездов можно узнать по телефону горячей линии 8-800-775-54-53.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», движение по Крымскому мосту 14 ноября закрыли для всех видов транспорта в обе стороны около 3:50 и открыли в 5:07.

В ночь на 14 ноября в Севастополе объявили воздушною тревогу. Силы противовоздушной обороны уничтожили 7 воздушных целей. В целом над Крымом за ночь сбили 19 беспилотников. Над территорией Краснодарского края обезвредили 66 украинских БПЛА, над Черным морем сбили 59 дронов.

Подпишись, здесь всегда интересно.